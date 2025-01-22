Результаты соцопроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центром Разумкова с 29 ноября по 14 декабря, показали, что около 70% украинцев хотят остаться на родине, даже если границы будут открыты для всех категорий населения, сообщает издание «НБН».

В то же время 20,7% граждан заявили, что после открытия границ они покинут родную страну для постоянного проживания в другом государстве. 9,3% респондентов не смогли ответить на вопрос социологов. Чаще всего о желании выехать из Украины заявляли участники опроса возрастом от 18 до 29 лет.

Среди жителей Востока Украины тех, кто хотел найти постоянное место жительства за рубежом 26,5%, на Западе – 23%, в Центре – 19% и на Юге – 12%.

Основными причинами для переезда украинцы назвали: отсутствие возможностей для развития в родной стране (30,5%), угроза жизни из-за боевых действий (29%), недостаточная государственная соцподдержка (29%), желание воссоединиться с родными (26%), желание вывезти близких, которые зависят от опрошенного (23%) и невозможности найти роботу в соответствии с требованиями (21%).

Ранее социологи КМИС сообщили о сокращении количества украинцев, которые готовы терпеть войну сколько потребуется.