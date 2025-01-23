НЭК «Укрэнерго» не давало распоряжение об отключении света в Киеве и области в пятницу, 24 января, несмотря на высокий уровень потребления электроэнергии в стране, пишет издание «НБН».

В компании напомнили, что на энергетических объектах, которые пострадали от атак российских захватчиков, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию, в частности в период с 08:00 до 20:00.

Если работа энергетической системы будет нарушена, «Укрэнерго» введет графики отключений света, потребителям донесут информацию об объемах ограничений и сроках их действия.

Соответствующие данные жители столицы могут посмотреть на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жители региона – на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

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