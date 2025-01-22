Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), при несоответствии банковского счета не определенному ряду требований, средства на карточку пожилого гражданина не поступят.
В частности, чтобы положенные выплаты начислялись корректно и своевременно, необходимо:
- открыть счет в одном из банков, одобренных ПФУ («Ощадбанк», «ПриватБанк» и так далее);
- оформить карточку исключительно для зачисления пенсионных и прочих социальных выплат;
- сохранять счет активным/действующим (время от времени пользоваться карточкой).
При этом, после открытия вышеописанного типа счета, следует обязательно подать заявку в ПФУ о перечислении выплат по указанным реквизитам (по международному формату IBAN, номеру из мобильного приложении банка или цифрам, предоставленным в отделениях финансового учреждения).
Если данные банковские реквизиты изменились, нужно без промедления сообщить об этом в ПФУ.
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