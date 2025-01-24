В ночь на пятницу, 24 января, в российских городах Брянск и Рязань были поражены заводы беспилотниками. Глава ЦПД рассказал о роли этих предприятий в ВПК страны-агрессора, информирует издание «НБН».

По его словам, «бавовна» посетила Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который продолжает работать, несмотря на антироссийские санкции. Это предприятие обеспечивает военную и гражданскую промышленность РФ, выпуская авиационный керосин, дизельное топливо, топливо для боевой техники и другие виды нефтепродуктов, которые оккупанты используют в самолетах, танках и кораблях.

Также дроны ударили по заводу «Кремний Эл» в Брянске, который выпускает микроэлектронику для ракетных комплексов, БПЛА, радиолокационных станций, РЭБ, ЗРК «Панцирь» и ракет «Искандер». По словам Коваленко, этой ночью беспилотники как минимум третий раз поразили это предприятие.

Напомним, у Буданова сообщили, что в Санкт-Петербурге сгорел локомотив, который обеспечивал логистику «вторуй армии мира». ГУР МОУ опубликовало кадры уничтожения машины.