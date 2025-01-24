Сегодня потребление электроэнергии в стране стабилизировалось на уровне, которое соответствует сезонным показателям, о чем заявили в НЭК «Укрэнерго». Поэтому отключения света в столице и на Киевщине на субботу, 25 января, не прогнозируются, сообщает издание «НБН».

В компании призываются украинцев экономно потреблять свет и ограничить использование мощных электроприборов, особенно с 08:00 до 20:00. На эноргообъектах, по которым наносили удары российские оккупанты, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Поскольку ситуация в энергетической системе может меняться, бытовым потребителям необходимо следить за официальными сообщениями оператора системы распределения: информацию об ограничениях для киевлян публикуют на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей области – на странице ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Национальном банке Украины рассказали, когда в этом году ожидать замедления темпов инфляции.