Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, размещенный на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ), в течение первых месяцев 2025 года инфляция не прекратит расти вследствие негативного влияния некоторых факторов, таких, как низкий прошлогодний урожай различных агрокультур и повышения производственных затрат бизнес-сектора.

По мнению аналитиков банка-регулятора, инфляционный пик будет наблюдаться в апреле-июне, но уже с июля-августа года, возрастание стоимости товаров и услуг (потребительских цен) начнет понемногу стабилизироваться и постепенно снижаться.

В частности, лишь к концу текущего года (ноябрь-декабрь), уровень инфляции «замрет» на отметке в 8,4 процента, а к началу 2026 года — «спустится» до 5 процента: такой динамике поспособствуют меры процентной и валютно-курсовой политики НБУ, а также сбор больших объемов урожая, оптимизация ситуации в энергосистеме, понижение фискально-налогового дефицита и минимизация внешнего ценового давления.

Впрочем, ключевым риском для инфляционной динамики и развития экономики по-прежнему остается перелом в ходе полномасштабной войны против РФ.

Ранее мы писали о том, что НБУ обновлял рейтинг прибыльности украинских банков.