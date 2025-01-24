Разведка Великобритании заявила, что потери северокорейских сил, развернутых в приграничном регионе РФ, составляют более трети из 11 000 переданных Пхеньяном солдат.
К середине января были ликвидированы 4000 бойцов КНДР, из них около четверти – в ходе боев, пишет «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.
В отчете ведомства сказано, что высокий уровень северокорейских потерь за короткий период времени существенно ухудшил способность солдат КНДР проводить наступления в поддержку попыток ВС РФ вытеснить Силы обороны Украины с территории Курской области.
Британская разведка напомнила, что северокорейским военным и российским захватчикам тяжело взаимодействовать, поскольку они не говорят на общем языке и солдаты Пхеньяна имеют проблемы с интеграцией в структуру командования и управления оккупационных войск Путина.
Напомним, западное СМИ, ссылаясь на украинского военнослужащего, рассказало, как воюют солдаты КНДР в приграничном регионе агрессивной страны.
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