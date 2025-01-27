В понедельник, 27 января, день ангела Дмитрия, Ивана и Петра, не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» раскрывает их значение и характер:

Дмитрий (с древнегреческого «посвященный Деметре») с уверенностью преодолевает жизненные вызовы, благодаря своей решимости, силе, независимости и целеустремленности. Он может быть лидером в бизнесе или управлении, иметь успех в работе, связанной с методичным решением проблем.

Этот мужчина в отношениях с женщинами верный, надежный. Дмитрий берет на себя ответственность за благополучие и безопасность своих близких.

Иван (с древнееврейского «помилован Богом») – ответственный, мудрый, верный, сильный, честный, преданный и выносливый мужчина. Он имеет склонность к решению сложных задач и вызовов, благодаря чему становится незаменимым в любой сфере деятельности.

Отношения Иван строит на доверии и взаимном уважении, он стремится стать опорой для близких.

Петр (с древнегреческого «камень») – это независимый и гордый мужчина, который никогда не смиряется с неудачами в жизни, бывает чересчур воинственным и импульсивным. Обладает аналитическим складом ума, но также имеет и творческие задатки.

Жену и друзей Петр выбирает долго и тщательно, сравнивая их со свими идеалами.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, нельзя сквернословить, проклинать, ссориться, мстить, делать необдуманные поступки, рассказывать свои сны, обжигать или резать кожу (материал). Кроме того, сегодня не следует кричать на домашних животных – иначе вас постигнут тяжелые испытания, мыть голову – будут проблемы со здоровьем.

Также 27 января не стоит дарить подарки, а также принимать их от незнакомцев. Если не удается избежать этого, дайте символическую плату за презенты, в противном случае у вас может произойти беда.

Напомним, мы раскрывали значение имен Ксения и Денис.