Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», в связи с существенным потеплением во всех областях страны потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Поэтому на вторник, 28 января, ограничения для столицы и Киевской области не прогнозируются, пишет «НБН».

В то же время в компании напомнили украинцам, что на объектах критической инфраструктуры, которые пострадали от обстрелов ракетами и БПЛА, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Поэтому есть потребность в экономном потреблении электроэнергии, особенно в период с 08:00 до 20:00. Также гражданам нужно отказаться от одновременного использования несколько бытовых приборов.

Сообщения о состоянии энергетической системы киевляне могут найти в приложении «Киев Цифровой», также о ситуации информирует оператор системы распределения:

Для столицы – на сайте ДТЭК Киевские электросети;

Для области – на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

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