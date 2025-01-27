Британское издание Sky News, журналисты которого пообщались в военными Сил обороны Украины, пишет, что солдаты Пхеньяна, которые участвуют в боях на российской территории, скорее взорвут себя гранатами, чем рискнут попасть в плен ВСУ, информирует «НБН».

По данным СМИ, войска Северной Кореи в Курской области, вероятно, временно отошли от линии фронта, после тяжелых потерь. Сейчас бойцы Пхеньяна ждут подкрепления, ухаживают за ранеными и делают выводы из ошибок, которые они сделали в ходе первых столкновений с защитниками.

Журналисты считают, что северокорейские солдаты не осведомлены об угрозах со стороны артиллерии и дронов, о чем свидетельствуют их пехотные штурмы группами по 24, 40 и даже 60 бойцов, из-за чего они становятся легкой мишенью для украинцев.

Издание отмечает, что у военных КНДР экипировка лучше, чем у многих российских захватчиков, включая форму и стрелковое оружие. При этом они всегда передвигаются пешком, а боеприпасы перевозят на гольф-багги.

Также северокорейские солдаты забирают с поля боя «двухсотых» и «трехсотых», чтобы убрать доказательства своего присутствия в зоне боевых действий.

Как сообщалось, британская разведка раскрыла потери бойцов КНДР на фронте в Курской области.