Во вторник, 28 января, день ангела у Ольги, Владимира и Георгия, не забудьте поздравить их. «НБН» раскрывает характер и значение этих имен:

Ольга (пришло из скандинавских языков, оно означает «ясная», «светлая») – сильная и волевая личность. Упорство помогает ей достигать цели, однако мешает строить отношения, поскольку это качество не позволяет извиниться, если она не права.

Эта женщина никому не позволит вмешиваться в свою личную жизнь. Нередко Ольга выходит замуж за свою первую любовь. Обладательница этого имени – прекрасная жена и мать.

Владимир (со старонемецкого «большая сила», «большая власть») имеет авторитарный характер, стремится быть лидером во всем, при этом нуждается в единомышленнике, который подталкивал бы его к цели. Это доброжелательный мужчина с чувством юмора. Легко строит карьеру благодаря общительности, твердой силе воли и позитивному настрою, на работе он – трудоголик.

В отношениях Владимир не демонстрирует океан страсти, он является спокойным надежным партнером. Быстро влюбляется и готов на все ради своей избранницы.

Георгий (с греческого «земледелец») – щедрый, великодушный, умеет выслушать собеседника и сохранить чужую тайну. Если захочет, может многого достичь в бизнесе, лучше всего проявит себя в работе, где нужна мгновенная реакция, тщательно относится к любому делу.

В отношениях этот мужчина будет надежным, поддерживающим и верным партнером.

Сегодня, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: скандалить, злословить, сплетничать, заниматься домашним хозяйством, убирать дома, брать в долг или одалживать деньги, переедать, злоупотреблять алкоголем, убивать насекомых в доме, обижать домашних питомцев, отказывать в помощи нуждающимся.

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