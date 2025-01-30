Храпчинский в эфире телеканала «Суспільне» рассказал, что «вторая армия мира» начиняет дроны шрапнелью, чтобы в ходе атак на Украину попасть по жилым домам и нанести как можно больший вред мирному населению. Он упомянул сегодняшний удар ВС РФ «Шахедом» по Сумам, пишет «НБН».

Авиационный эксперт считает, что для борьбы с такими БПЛА необходимо увеличить мобильные огневые группы и системы, которые обеспечивают обнаружение и перехват ударных беспилотников. Кроме того, нужно перестать переводить бойцов из МОГ в пехоту.

По его словам, Сумы расположены близко к границе с РФ и там сложно работать, поскольку враг атакует не только дронами, но и ракетами и КАБами.

Храпчинский также убежден, что властям города стоит подумать об увеличении безопасных укрытий для жителей.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский отреагировал на удар «Шахеда» по многоэтажке в Сумах.