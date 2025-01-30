В четверг, 30 января, войска Российской Федерации в очередной раз атаковали Харьков. Городской глава сообщил, что оккупанты ударили по областному центру беспилотником «Молния», информирует издание «НБН».

Терехов уточнил, что прилет БПЛА был по частному сектору в Холодногорском районе города рядом с домом, в результате атаки поврежден забор и выбиты стекла. Есть 19-летний пострадавший – у него острая реакция на стресс.

Отметим, что 21 января «вторая армия мира» ударила по Харькову модифицированным беспилотником «Молния-2». Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко объяснял, что этот дрон, в отличие от БПЛА «Молния», имеет второй двигатель.

25 января ВС РФ атаковали Киевский, Шевченковский, Холодногорский и Основанский районы города беспилотниками «Молния» и «Шахед», повредив 12 домов.

Как сообщалось, сегодня, 30 января, оккупанты ударили «Шахедом» по многоэтажке в Сумах. Глава Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террор россиян.