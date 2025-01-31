В пятницу, 31 января, день ангела у Никиты, Виктора Ивана и Ильи, не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из этих имен:

Никита (с греческого «победитель») – активный и веселый мужчина, который любит быть в шумных компаниях. Очень любит путешествовать. Обладатель этого имени честный, справедливый, независимый, прямолинейный, не даст в обиду себя или близких. Добивается успехов в карьере благодаря упорству и целеустремленности.

В отношениях Никита не любит ответственности, часто меняет девушек или встречается одновременно с несколькими, поэтому создает семью ближе к 30 годам. Детей будет обожать, станет для них опорой и защитником.

Виктор (с латинского «победитель») с малого возраста отличается целеустремленностью и упорством к работе, поэтому многого достигнет в жизни благодаря трудолюбию. Этот мужчина чуткий и добродушный, видит в мире только хорошее.

В отношениях он терпеливый, верный и надежный. Вступив в брак, будет ставить интересы свой семьи превыше всего.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день запрещено: оставлять дом пустым, выбрасывать мусор после заката, работать с острыми предметами, отказывать в помощи, начинать серьезную физическую работу, проявлять неосторожность с огнем и оставлять печь зажженной на ночь.

Также сегодня нельзя никому давать в долг вещи и деньги – иначе не вернут одолженное. Семейным парам 31 января не стоит ссориться – конфликт затянется надолго.

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