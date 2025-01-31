Руководитель Луганской ОВА рассказал, что население временно захваченной Попасной с начала полномасштабной войны РФ против Украины сократилось в 80 раз – в городе остается около 250 человек, пишет издание «НБН».

По его словам, оккупанты обещали организовать регулярный подвоз технической или питьевой воды в населенный пункт, однако не обеспечивают ею население.

Чиновник напомнил, что в ходе штурмов в 2022 году «вторая армия мира» разрушила в Попасной систему водоснабжения и другие объекты критической инфраструктуры. Россияне не намерены что-либо восстанавливать, заявляя, что это «нецелесообразно».

Лысогор добавил, что жители города практически забыли о существовании электричества. График доставки воды для населения оккупанты до сих пор не составили.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Запорожской области захватчики массово занимают дома украинцев, из которых делают склады хранения БК.