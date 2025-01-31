В пятницу, 31 января, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии был на 2% выше, чем в предыдущий день. В НЭК «Укрэнерго» объяснили, что причина изменений в энергосистеме – облачная погода в большинстве областей страны, из-за которой снизилась эффективность работы домашних солнечных электростанций.

В то же время в компании не прогнозируют отключения света на субботу, 1 февраля, в столице и Киевской области, информирует издание «НБН».

Ситуация в энергетической системе может меняться и по причине аварийно-восстановительных работ на объектах критической инфраструктуры, пострадавших от обстрелов ВС РФ. Украинцев призывают следить за сообщениями от их оператора системы распределения.

Жители столицы могут ознакомиться с актуальными данными в приложении «Киев Цифровой» или на сайте ДТЭК Киевские электросети. Для жителей региона свежую информацию публикуют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, накануне в украинском информационном пространстве появились сообщения о введении графиков отключений света в стране с 3 февраля. В «Укрэнерго» прокомментировали соответствующую информацию.