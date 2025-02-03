В понедельник, 3 февраля, по новому церковному календарю день ангела у Анны, Николая, Михаила, Тимофея, Ивана, Романа, Василия, Павла, Семена, и Владимира. «НБН» рассказывает о значении некоторых из этих имен:

Михаил (с древнееврейского «кто как Бог?») – сильный лидер, который будет прокладывать путь и уверенно идти к своим целям. Он всегда готов защитить тех, кого любит, обладает сильным чувством справедливости.

Этот мужчина – ответственный, настойчивый работник, который не стремится к руководящей должности, однако если получает ее, легко справляется с обязанностями.

Для отношений Михаил выбирает нежных и милых девушек, ему не нравятся грубые и пошлые. К избраннице относится с особой трепетностью, будет доказывать свою любовь не словом, а делом, окружит ее вниманием и заботой. Дети – важная составляющая его семейной жизни.

Николай (с древнегреческого «победитель народов») – сильный, волевой, целеустремленный, рассудительный, находчивый, серьезный и ответственный мужчина. Он ставит перед собой высокие цели и достигает их благодаря своему трудолюбию, постоянно генерирует новые идеи для заработка, способен достигать карьерного роста в любой сфере.

В отношениях Николай не будет тратить годы на ухаживания, если девушка ему понравилась, может сделать предложение спустя пару свиданий. Женится в довольно раннем возрасте, став заботливым мужем и отцом.

В этот день, согласно народным верованиям и приметам украинцев, запрещено: злословить, ссориться, обижаться, одалживать или занимать деньги, хранить дома старые или поломанные вещи. Также сегодня не стоит надевать черную одежду – это привлечет неприятности.

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