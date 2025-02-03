В ночь на понедельник, 3 февраля, Астраханский газоперерабатывающий завод оказался под ударом беспилотников – россияне в Сети жаловались на звуки взрывов и заявляли о пожаре в районе предприятия, пишет издание «НБН».

Губернатор региона Игорь Бабушкин подтвердил атаку на объект топливно-энергетического комплекса. Путинский чиновник заявил о возгорании при падении дрона, однако не стал уточнять, где именно оно произошло.

Руководитель ЦПД прокомментировал ночную атаку БПЛА на Астраханский газоперерабатывающий завод. По его словам, это предприятие – один из ключевых объектов страны-агрессора, который занимается переработкой газового конденсата, а также производством бензина, дизельного топлива и других продуктов.

Коваленко добавил, что удар по газоперерабатывающему заводу влияет на ВПК государства-террориста, так как топливно-энергетический сектор – основной источник финансирования оборонной сферы РФ.

Ранее в ЦПД прокомментировали информацию в СМИ о подготовке россиян к производству «Искандеров» с дальностью 1000 километров.