Мониторинговая миссия ООН по правам человека, проанализировав фото- и видеоматериалы 24 инцидентов, подсчитала, что с конца августа прошлого года российские захватчики осуществили 79 казней украинских пленных военнослужащих, пишет издание «НБН».

В сообщении миссии сказано, что многие пленные защитники, которые сдались в плен или находились под стражей оккупантов, были расстреляны на месте. В показаниях свидетелей также отмечается, что захватчики убивали невооруженных и раненых воинов Сил обороны Украины.

Глава Миссии Даниэль Белл рассказала, что анализ кадров казней защитников с геолокациями показал, что убийства бойцов произошли в районах, где войска страны-агрессора проводили наступления. Она добавила, что общественные деятели в РФ открыто призывали к бесчеловечному обращению и казням пленных военнослужащих армии Украины.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН заявил, что в прошлом году от агрессии армии Путина в Украине пострадало на 30% больше гражданских, чем в 2023 году.