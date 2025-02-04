Дикий в эфире телеканала «FREEДОМ» рассказал, что ситуация в Курской области развивается динамично и положительно для ВСУ. На этом направлении боевые действия отличаются от столкновений с врагом на других участках фронта, пишет издание «НБН».

По его словам, в приграничном регионе российской Федерации защитникам удается избегать окопной войны, благодаря ведению быстрых маневровых боевых действий на очень пересеченной лесистой местности.

Бывший командир взвода «Айдара» объяснил, что это позволяет украинским войскам компенсировать недостаток личного состава качеством управления. На сегодня в Курской области около 12 000 защитников сдерживают более 70 000 оккупантов.

Экс-военный призвал осторожно относиться к оценкам того, кто и какую площадь контролирует в приграничном регионе РФ, поскольку там есть большие «серые зоны». Однако он раскрыл, что за последние полгода у врага в квадратных метрах наименьшие успехи.

Часто Силы обороны позволяют захватчикам продвинуться, после чего заходят и бьют по их флангам, тылам. Дикий уточнил, что такая тактика работает только на Курском направлении, поскольку там нет сплошной линии фронта и укреплений.

Напомним, британская разведка раскрыла количество ликвидированных северокорейских солдат в Курской области.