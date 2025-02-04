Во вторник, 4 февраля, день ангела у Анны, Екатерины, Аркадия, Бориса, Кирилла, Александра, Василия, Петра, Дмитрия, Алексея, Ивана, Юрия, Георгия, Сергея, Михаила, Андрея, Николая и Федора. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из них:

Аркадий (с древнегреческого «пастух») – рыцарь, который готов защитить слабых и отстоять справедливость. Это общительный, любезный и приветливый мужчина, который любит быть в центре внимания. Обладатель этого имени легко достигает успехов в сферах, в которых важно общение и убеждение людей.

С юности Аркадий ищет свой идеал девушки – подругу и мать одновременно. Для него семья – святая святых, однако может завести интриги на стороне, которые не будут длительными.

Борис (с арабского «видный человек») – умный, коммуникабельный, честный и порядочный мужчина, который всегда готов прийти на помощь. На работе он занимает лидерские позиции, благодаря своему красноречию и организованности.

В молодости Борис популярен у женщин и долго не спешит связывать себя узами брака. К будущей жене выдвигает достаточно жесткие требования.

Екатерина (с древнегреческого «вечно чистая», «непорочная», «чистокровная») – сильная, независимая, решительная женщина, которая всегда старается говорить правду в лицо и делать правильные поступки. На работе она активная и исполнительная, тактична в поведении с коллегами.

В отношениях Катя будет покладистой, если избранник будет ее постоянно баловать. Вступает в брак по расчету и не скрывает этого.

В этот день, согласно народным верованиям, запрещено: заниматься тяжелым физическим трудом, оставлять в доме беспорядок, отправляться в путешествие, стричь волосы, переедать, злоупотреблять алкоголем, ругаться, сквернословить, ходить в дикие места (горы, лес, заброшенные участки).

Напомним, мы раскрывали значение имен Михаил и Николай.