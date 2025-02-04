Издание Defense Express, ссылаясь на слова специалиста Сергея Бескрестнова, пишет, что в сбитых и подавленных российских имитационных беспилотниках стали находить боевые части разных типов весом от 3 до 5 килограммов.

В последнее время оккупационная армия Путина все чаще применяет БПЛА-обманки «Гербера» с боевыми частями против Украины, пишет «НБН».

Бескрестнов показал фото соответствующего дрона, в носовой части которого нашли осколочно-фугасную боевую часть весом 2,5 килограмма.

Фото – t.me/serhii_flash

Фото – t.me/serhii_flash

Разработчики «Герберы» еще летом 2024 года, как напомнили в Defense Express, заявляли о возможности боевого оснащения беспилотника и его использования в качестве барражирующего боеприпаса. Также россияне намеревались установить на БПЛА системы связи и камеры.

Издание пишет, что враг может устанавливать на боевые части «Герберы» взрывные устройства для самоликвидации через определенный промежуток времени или по другим триггерам. Поэтому самостоятельное исследование обломков этого дрона несет опасность.

Напомним, на прошлой неделе в ЦПД прокомментировали сообщения о подготовке страны-агрессора к производству новых ракет «Искандер» с дальностью 1000 километров.