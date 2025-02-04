Во вторник, 4 февраля, ВС РФ ударили баллистикой по центру Изюма Харьковской области. Российские захватчики для атаки, по предварительным данным, применили ракету «Искандер».

В результате обстрела разрушена часть здания горсовета, также пострадало еще одно административное здание и три многоэтажных жилых дома, пишет издание «НБН».

Как сообщил начальник Харьковской ОВА, поисковая операция на месте удара завершена. Вражеская атака забрала жизни 5 человек, среди них беременная женщина, 55 человек пострадали, из них – 3 детей.

Глава администрации уточнил, что большинство пострадавших – работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.

Также чиновник показал кадры разрушений.

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

Фото – t.me/synegubov

Отметим, что на обстрел Изюма отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Президент в очередной раз призвал международное сообщество давить на РФ, чтобы остановить ее террор и защитить жителей нашей страны.

Ранее глава государства сообщил, сколько КАБов, ракет и беспилотников враг выпустил по Украине за неделю.