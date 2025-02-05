Как заявили в НЭК «Укрэнерго», в стране продолжат расти потребление электроэнергии в связи со снижением среднесуточной температуры воздуха во всех регионах. Несмотря на похолодание, отключения света в столице и на Киевщине на четверг, 6 февраля, не прогнозируются, пишет «НБН».

Украинцам напомнили, что энергетическая система восстанавливается после вражеских массированных обстрелов, на объектах критической инфраструктуры продолжаются ремонтные работы.

По этой причине необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется: для этого нужно ограничить использование мощных бытовых приборов и не использовать их одновременно, в частности в период с 7 утра до 10 вечера.

Жителей столицы информируют об изменениях в энергосистеме в приложении «Киев Цифровой», а также на сайте ДТЭК Киевские электросети. Соответствующие данные для бытовых потребителей в области публикуют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Министерстве образования и науки проинформировали, в какие сроки учителям будут начислять 1000 гривен.