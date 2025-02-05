В движении сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Желтая Лента» сообщили, что в Скадовске на Херсонщине началась новая волна обысков, информирует издание «НБН».

Активисты движения рассказали, что российские захватчики проверяют у местных жителей телефоны и ноутбуки, ищут подписки на проукраинские Telegram-каналы.

Цель очередных обысков – найти горожан, которые снимают с административных зданий флаги страны-агрессора. В «Желтой Ленте» призвали жителей Скадовска быть максимально бдительными и предупредить о проверках своих родных и близких.

Ранее движение сопротивление сообщало, что на Херсонщине захватчики забирают в свои ряды людей, которые оказались в затруднительном положении или которых некому защитить – одиноких, сирот, детей родителей с инвалидностью или серьезными заболеваниями.

Напомним, начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал, что происходит в захваченной россиянами Попасной.