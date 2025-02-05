Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле президента Украины Владимира Зеленского, сегодня, 5 февраля, Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) приняты решения, касающиеся введения «жестких пакетов» санкций.

Исходя из слов Зеленского, правоохранительные ведомства Украины уже получили соответствующие материалы, позволяющие объективно провести расследования действий отстраненных чиновников, в частности, проигнорировавших соблюдение норм действующего законодательства.

Гарант добавил — также сегодня СНБО одобрил решение относительно новых санкционных ограничений, полные списки с которыми вскоре появятся:

Будет несколько жестких пакетов.

Зеленский подчеркнул, что не так давно произошли замены глав налоговой службы и финансового мониторинга, и результаты следственных мероприятий подтверждают существование теневых схем, которые «наконец остановлены». Речь идет не только об олигархах, но и чиновниках или депутатах, но и всех тех, «кто использует различные фонды» для фактического сокрытия перемещения средств, — «миллиардах гривен».

Ранее мы писали о том, что Зеленский уточнял, при каких условиях в Украине возможно проведение выборов.