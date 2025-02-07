Американское издание Forbes 6 февраля опубликовало материал о неудачном запуске «Орешника» армией Путина по украинской столице – баллистическая ракета якобы упала и взорвалась на территории государства-террориста, информирует «НБН».

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что статья западного СМИ основана исключительно на предположениях военнослужащего 41-й отдельной механизированной бригады, политолога и блогера Кирилла Сазонова.

В своей публикации он использовал формулировки «вероятно запустили», «вероятная цель – Киев». В то же время, официальных подтверждений о запуске ракеты «Орешник» не было ни в украине, ни в РФ.

В Центре отметили, что россияне часто манипулируют темой этого оружия, чтобы запугать жителей нашей страны. Граждан призвали критически относиться к подобным сообщениям, поскольку они нагнетают панику и подыгрывают врагу.

Напомним, в Воздушных силах Украины подтвердили сбитие КАБа в Запорожье в четверг, 6 февраля.