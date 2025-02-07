Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль президента Украины Владимира Зеленского, благодаря стабильной работе этой морской разновидности сообщения, 53 государства Азии, Африки, Европы и Америки получили не менее 100 млн тонн грузов.

Исходя из слов Зеленского, благоприятные результаты вышеописанных действий ощутила на себе не столько Украина, сколько ряд соответствующих стран, перманентно потребляющих продовольствие, произведенное нашими аграриями.

В частности, наше государство не только защищает себя в российско-украинской войне, но и стремится позаботиться о глобальной продовольственной безопасности, благодаря стабильности морского коридора. Таким образом, устойчивость морской отрасли Украины поддерживает не только собственную экономику, но и помогает человечеству.

Зеленский резюмировал:

Спасибо всем, кто сделал этот результат возможным. Прежде всего — нашим воинам, которые обеспечили возвращение свободного мореплавания и изгнание российского военного флота.

Ранее мы писали о том, как Зеленский высказывался о кадровых «чистках» в налоговой и службе финмониторинга.