Авраменко в своем экспресс-уроке рассказал, что слова «жителі» и «мешканці» являются синонимами. Именно поэтому их часто путают и не знают, в каком контексте правильно употреблять, пишет издание «НБН».

По словам языковеда, словари позволяют использовать синонимы «жителі» и «мешканці» когда речь идет о людях, которые живут в каком-то месте, квартире или доме. То есть можно сказать как «жителі міста Суми», так и «мешканці міста Суми».

В то же время, если вы заботитесь о чистоте речи, употреблять слово «житель» нужно о живущих в населенных пунктах, например:

«Жителі Києва здали ялинки на екологічну утилізацію»;

«У справі про ДТП фігурує житель Угорщини»;

«Жителі Перемишля пропонували допомогу українцям на кордоні».

Слово «мешканець», как уточнил Авраменко, лучше употреблять в отношении проживающих в доме или квартире:

«Мешканці будинку розповіли про аварійний стан свого житла»;

«Мешканцям квартири обіцяють виплатити компенсацію».

К слову, «мешканцями» называют и животных: «морські мешканці», «мешканці лісів» и т.д. Ранее мы рассказывали, как правильно употреблять слова «військовий» и «воєнний».