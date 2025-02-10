В понедельник, 10 февраля, по новому церковному календарю день ангела у Валентины, Галины, Анны, Германа, Василия, Григория, Антона, Ивана, Аркадия, Геннадия, Марка, Семена, Яна, Прохора, Акима, Петра и Луки. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» рассказывает о значении некоторых:

Валентина (с латинского «здоровая», «крепкая», «жизнеспособная») – скромная, скрытная, иногда застенчивая женщина, которая предпочитает одиночество. В то же время она веселая, энергичная, дружелюбная, коммуникабельная, добрая и честная. В работе она очень ответственная, серьезная, способна преодолевать трудности и достигать сложных целей.

Обладательница этого имени в отношениях будет верным и преданным другом, партнером. Избирательна в выборе мужа и друзей – ищет тех, кто разделяет ее ценности.

Галина (с древнегреческого «спокойствие», «безмятежность», «тишина») – упорная, трудолюбивая, целеустремленная женщина, которая умеет выйти из самой сложной ситуации, ее невозможно сбить с избранного пути. На работе любит командовать, требует от коллег и подчиненных беспрекословной покорности.

В отношениях обладательница этого имени – любящий и поддерживающий партнер, ценит верность. В браке занимает ведущую роль. Нуждается во времени наедине, чтобы перезарядиться.

Согласно народным верованиям, в этот день нельзя: жениться, пересчитывать мелкие деньги, заниматься тяжелым трудом, ходить в поле, лес и на водоемы, злоупотреблять алкоголем, кушать морепродукты, надевать вещи черного цвета.

Также сегодня запрещено лгать, льстить и приукрашать – иначе попадете в большие неприятности.

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