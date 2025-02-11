В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что на среду, 12 февраля, ограничения на потребление электроэнергии для бытовых потребителей не планируются. В то же время отключения коснутся бизнеса и промышленности в период с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00, информирует издание «НБН».

Такие меры связаны с повреждениями энергетических объектов в результате ударов вражеских ракет и беспилотников, специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее поврежденное оборудование снова начало функционировать.

Украинцам напомнили, что время применения и объем отключений света на протяжении дня может меняться, поэтому необходимо следить за возможными изменениями ситуации в энергосистеме.

Жители Киевщины могут найти актуальные данные на сайтах оператора системы распределения:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в Верховной Раде ответили, будут ли расти тарифы на «коммуналку» в Украине.