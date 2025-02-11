В аналитическом материале ISW отмечается, что Москва отправляет своих солдат в КНДР якобы на лечение, а на самом деле они едут туда для обмена военным опытом, пишет издание «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на заявление российского посла в Северной Корее Александра Мацегоры. Дипломат сообщил, что страна-агрессор отправила сотни своих раненых бойцов в КНДР на реабилитацию и лечение. Кроме того, по его словам, Пхеньян отказался от предложения Москвы выплатить финансовую компенсацию за предоставление таких услуг бойцам ВС РФ.

В ISW напомнили, что командование «второй армии мира» неоднократно отправляло «трехсотых» оккупантов обратно в штурмовые отряды без лечения. Это свидетельствует о пренебрежении к здоровью бойцов в войсках Путина и ставит под сомнение заявление Мацегоры об отправке солдат на лечение за границу.

Эксперты отметили, что пребывание российских бойцов в Северной Корее позволит им обмениваться приобретенным на войне в Украине опытом с армией Пхеньяна.

Напомним, южнокорейская разведка сообщила, сколько работников из КНДР приехало в Российскую Федерацию за год.