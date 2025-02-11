Алхимов в эфире телеканала «Киев24» рассказал, что на Торецком направлении российские захватчики не прекращают штурмы. Преимущественно оккупанты наступают малыми группами, однако имеют место и механизированные атаки и с применением авиации, пишет издание «НБН».

Военный сообщил, что ВС РФ используют тактику «засад» с помощью беспилотников на этом участке фронта. Россияне сажают БПЛА на дороге, где должна проходить техника Сил обороны и за 30-50 метров.

Захватчики применяют дроны на оптоволокне, поэтому средства радиоэлектронной борьбы не могут обнаружить их. Противодействовать этим беспилотникам можно с помощью стрелкового оружия.

Военнослужащий 28-й ОМБр объяснил, что таким образом оккупанты пытаются перерезать логистику защитникам.

Ранее авиационный эксперт рассказал, что эффективнее в противодействии атакам «Шахедов», чем удары ВСУ по складам с дронами-камикадзе.