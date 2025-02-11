Матяш в эфире телеканала «Новини.Live» прокомментировал подход к мобилизации, который предусматривает специальные контракты для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Он назвал несправедливой такую инициативу, пишет издание «НБН».

Военный напомнил о защитниках, которые долгое время находятся в зоне боевых действий без права увольнения. Украинцам возрастом 18-24 лет предлагают контракт на год с дополнительными льготами, в то время, как бойцы, которые три года «месят грязь» и теряют свое здоровье, не получают дополнительных вознаграждений и возможность демобилизоваться.

По его словам, такие решения больше напоминают «тушение пожара», а не системную работу по обороне Украины. Матяш добавил, что если власти хотят мотивировать молодежь вступать в ряды ВСУ определенными привилегиями, она также должна учитывать интересы тех, кто встал на защиту страны в первые дни полномасштабной войны.

Напомним, военнослужащий 28-й ОМБр рассказал о вражеской тактике «засад» с помощью дронов на Торецком направлении.