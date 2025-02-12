В среду, 12 февраля, по новому церковному календарю день ангела у Марии, Евгения, Антона и Алексея, не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» раскрывает тайну нескольких имен:

Мария (с древнееврейского «отвергнутая») – милосердная, порядочная, чуткая, надежная женщина, которая никогда не оставит на произвол судьбы близкого человека, даже если нужно пожертвовать собственными интересами. При этом она хорошо чувствует фальш и не даст сесть себе на шею.

Обладательница этого имени преуспевает в любом деле, однако она не карьеристка – на первом месте у нее стоит семья. Вступив в брак, Мария будет преданной женой и хорошей хозяйкой.

Евгений (с древнегреческого «знатный», «благородный») – самостоятельный, независимый, педантичный мужчина, истинный перфекционист и максималист. В работе он – настоящий специалист своего дела, профессию выбирает из прагматичности и сухой рациональности.

Обладатель этого имени серьезно относится к браку, для него важно, чтобы жена соответствовала его критериям. Выбрав женщину, с которой он хочет связать свою жизнь, еще какое-то время будет к ней присматриваться.

Главные запреты этого дня, согласно народным верованиям украинцев: ходить в гости после заката, думать плохо о других и обсуждать их за спиной, занимать деньги, начинать новое, планировать важные дела, заниматься физическим трудом.

Также сегодня женщинам нельзя носить грязную и порванную одежду – иначе возникнут проблемы со здоровьем.

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