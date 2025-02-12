В НЕК «Укренерго» сообщили, что в связи с похолоданием в большинстве областей уровень потребления электроэнергии продолжает расти. Сегодня ограничения применялись для бизнеса и промышленности, чтобы сбалансировать энергосистему.

В то же время энергетики не прогнозируют отключения света для Киева и области на четверг, 13 февраля, информирует издание «НБН».

Поскольку есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии, граждан призывают не использовать несколько мощных бытовых приборов, особенно в период с 15:00 до 21:00, и по возможности перенести их применение на ночные часы.

Ситуация в энергетической системе может меняться, поэтому необходимо вовремя получать официальные сообщения от оператора распределения системы.

Жители Киева могут найти актуальные данные на сайте ДТЭК Киевские электросети или в приложении «Киев Цифровой». Для жителей области соответствующую информацию публикуют на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в Госстате продемонстрировали, как выросли цены на продукты в Украине за прошлый месяц.