Представитель Воздушных сил рассказал, что в ночь на 12 февраля армия Путина атаковала нашу страну баллистическими ракетами, беспилотниками-камикадзе «Шахед» и БПЛА-имитаторами, информирует издание «НБН» со ссылкой на NV.

По его словам, ВС РФ не впервые бьют по Киеву баллистикой. Такие цели могут сбить только соответствующие комплексы, например ЗРК Patriot. Игнат заявил, что ПВО уничтожила все 6 ракет, которые летели на Киевщину.

Полковник также прокомментировал десятки взрывов, о которых украинцы писали в Сети.

Он объяснил, что когда сбитая цель падает на землю, звучит взрыв, перед этим идет выход зенитных ракет, который сопровождается характерным звуком, как хлопок. Далее слышен подрыв в воздухе в результате попадания, в частности могут разораться в воздухе ракета ПВО и вражеская. При падении фрагментов уничтоженной цели на землю также может быть взрыв.

Говоря о дроновой атаке, начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ отметил, что она была такой же, как и предыдущие: враг запускал ударные беспилотники и БПЛА-имитаторы, которые усложняют боевую работу ПВО. Обычно оккупанты применяют половину «Шахедов» и половину ложных целей.

Ранее на ночную российскую атаку на Украину отреагировал Владимир Зеленский.