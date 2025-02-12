Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», по мнению заместителя руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Ирины Верещук, сроки повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), не станут пролонгировать снова, после недавнего переноса финальной даты на 5 июня 2025 года.

Исходя из слов Верещук, предоставление четырех дополнительных месяцев ограниченно годным к несению военной службы, «не так много времени», однако, еще одного продления не прогнозируется.

Чиновница подчеркнула — ограниченно годным необходимо незамедлительно пройти ВВК до указанной даты, то есть не следует «откладывать медосмотр до последнего».

Также, Верещук отдельно призвала отечественное оборонное ведомство и соответствующие структуры Вооруженных сил Украины надлежаще организовать все соответствующие процессы, и постараться поддержать «адекватные темпы обслуживания людей».

Отметим, что максимальный период, от начала до завершения прохождения военно-врачебной комиссии, не должен превышать 14 дней.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине раскрывали процент украинцев, который вернется в страну после завершения войны.