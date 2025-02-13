Популярный в интернете неологизм «кринж» происходит от английского слова «cringe», которое переводится как «передергивать», «коробить». Этот термин означает оценочное суждение, подразумевающее неодобрение, стыд, возмущение или что-то неприятное, глупое, смехотворное.

Слово «кринж» стоит использовать, если вы испытываете чувство дискомфорта или стыда из-за возмутительного, глупого, нелепого поведения человека, какого-то события или явления, пишет издание «НБН».

Этот неологизм позволяет образовывать другие части речи – «кринжа», «кринжовый», «кринжевать» и т.д.:

«Моя подруга убеждена, что школьная форма – это кринжа»;

«Новый сезон сериала какой-то кринжовый»;

«После ряда скандалов с его участием блогер продолжает кринжевать».

В украинском языке есть синонимы слова «кринж», выбор которых зависит от контекста: сором, стидота, щулота, оскома, гижа, обава, очмана, маячня, дурня, гидота, несусвіття, оказія, недолугість, сказ, безумство, божевілля, убозтво, ганьба.

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