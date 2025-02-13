По информации НЭК «Укрэнерго», уровень потребления электроэнергии в стране остается высоким. Несмотря на это, меры ограничения применятся в пятницу, 14 февраля, не будут – жители столицы и Киевской области проведут день без отключений света, сообщает «НБН».

Учитывая проведение аварийно-восстановительных работ на объектах критической инфраструктуры, которые пострадали от обстрелов со стороны РФ, необходимость в экономном потреблении электроэнергии бытовыми потребителями сохраняется.

Для этого украинцам необходимо ограничить использование мощных бытовых приборов, в частности не включать их одновременно в период с 15:00 до 21:00. Такие меры помогут сохранить ситуацию в энергетической системе стабильной.

В случае введения отключений света, киевляне могут найти графики на сайте ДТЭК Киевские электросети. Также оповещение потребителей в столице о ситуации в энергосистеме осуществляется через приложение «Киев Цифровой».

Жители Киевской области могут получить соответствующую информацию на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, в Раде ответили, будут ли в Украине расти тарифы на коммунальные услуги.