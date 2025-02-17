В понедельник, 17 февраля, по новому церковному календарю день ангела у Марианны, Марии, Анны, Федора, Михаила, Павла, Романа, Теодора и Николая. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» раскрывает значение некоторых из них:

Марианна (с древнееврейского «грустная красавица») – честная, открытая, коммуникабельная, доброжелательная, старательная, заботливая и внимательная женщина. Она умеет находить общий язык с людьми, с которыми другим тяжело общаться. В работе Марианна целеустремленная, трудолюбивая, ей нужна профессия, которая предполагает постоянное общение с людьми.

В отношениях с мужчинами обладательница этого имени часто ищет идеал, который придумала себе еще в подростковом возрасте, по этой причине поздно выходит замуж. Марианне важно, чтобы ее партнер хорошо зарабатывал и она могла заниматься устроением домашнего хозяйства и своими хобби.

Федор (с древнегреческого «Божий дар», «дарованный Богом») – ответственный, внимательный, надежный, человек, который никогда не вступает в конфликты и старается все решить мирным путем. Этому мужчине важно понимать, что его работа приносит пользу, однако построение карьеры для него не будет приоритетом.

Обладатель этого имени может легко завоевать сердца женщин, но ему это не нужно. В отношениях Федор ценит духовное единение с избранницей, создание семьи для него – ответственный шаг. Связав себя узами брака, будет верным и заботливым мужем.

В этот день наши предки, чтобы не навлечь несчастья в свою жизнь, соблюдали такие запреты: нельзя носить изношенную и грязную одежду, пустословить, сплетничать, обсуждать людей за спиной, давать ложные обещания, раскрывать чужие секреты, стричь ногти и волосы, ходить в лес без крайней необходимости, дразнить собак, кричать на них и размахивать руками.

Кроме того, сегодня не стоит смотреть на ночное небо, ведь если вы увидите падающую звезду – это может навлечь болезнь.

Ранее мы раскрывали значение имен Кирилл и Михаил.