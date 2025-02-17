В ночь на понедельник, 17 февраля, беспилотники ударили по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Глава ЦПД прокомментировал атаку на объект топливно-энергетического комплекса страны-агрессора.

По его словам, это предприятие является одним из ключевых НПЗ на юге Российской Федерации. Завод ежегодно перерабатывает около 6,6 миллионов тонн нефти, пишет издание «НБН».

Коваленко рассказал, что Ильский НПЗ изготавливает топливо, мазут, битум, газойль и другие нефтепродукты. Этот завод обеспечивает топливом военную технику российских оккупационных сил на войне в Украине, в частности на юге страны и на временно захваченных территориях.

Отметим, что ночью россияне сообщали о взрывах и пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку БПЛА на регион, однако не заявлял об ударе по предприятию.

На прошлой неделе под ударом беспилотников оказался Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Глава ЦПД прокомментировал атаку.