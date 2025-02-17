Во вторник, 18 февраля, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», будут действовать ограничения мощности для бизнеса и промышленности в период с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00. Бытовым потребителям свет отключать не планируют, в частности в столице и Киевской области, пишет издание «НБН».

В компании объяснили, что временные ограничения связаны с последствиями ударов российских оккупантов по энергетическим объектам. Энергетики работают над тем, чтобы поврежденное захватчиками оборудование снова функционировало. В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию, что поможет снизить нагрузку на энергетическую систему.

В «Укрэнерго» напомнили гражданам, что им необходимо отслеживать актуальную информацию от оператора распределения системы, поскольку время применения и объем ограничений на протяжении дня может меняться.

Графики ограничений на потребление электроэнергии для Киева и области публикуются на сайтах:

ДТЭК Киевские электросети;

ДТЭК Киевские региональные электросети.

Также жители столицы могут найти соответствующие данные в приложении «Киев Цифровой».

Как сообщалось, в Раде предложили существенно повысить прожиточный минимум, пенсии и зарплаты в Украине.