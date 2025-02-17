В «Укрэнерго» заявили, что из-за последствий вражеских атак на энергетическую инфраструктуру появилась необходимость во введении аварийных отключений света. Ограничения действуют в столице, на Киевщине, Сумщине, Днепропетровщине, Кировоградщине и Черкасчине, пишет издание «НБН».

В компании уточнили, что в первую очередь ограничения будут применяться для бизнеса и промышленности, бытовым потребителям будут отключать свет только в отдельных случаях. В НЭК призвали украинцев продолжать экономно потреблять электроэнергию.

Отметим, что графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети.

В такой ситуации невозможно спрогнозировать длительность ограничений, поэтому гражданам необходимо следить за официальными уведомлениями. Бытовых потребителей в столице информируют об отключениях на сайте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении «Киев Цифровой». Графики для потребителей в области публикуют на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Госстате сообщили, как за прошлый месяц выросла стоимость аренды квартир в Украине.