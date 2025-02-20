В пятницу, 21 февраля, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» с 06:00 до 20:00 будут действовать ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Отключения света для бытовых потребителей, в частности в столице и на Киевщине, не прогнозируются.

В компании объяснили, что были вынуждены ввести временные ограничения в связи с повреждением объектов энергетики, специалисты проводят восстановительные работы, информирует издание «НБН».

По данным НЭК, в Украине уровень потребления электроэнергии продолжается держаться на стабильно высоком уровне, жителям страны необходимо экономно потреблять электроэнергию. Для этого на протяжении суток нужно ограничить использование мощных бытовых приборов.

О состоянии энергетической системы, действующих ограничениях, времени их длительности и объемах жители Киева могут узнать в приложении «Киев Цифровой» либо на сайте оператора распределения ДТЭК Киевские электросети. Оповещения для бытовых потребителей Киевщины публикуют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, экономист спрогнозировал, повлияет ли переход Нацбанка с евро на доллар на курс иностранных валют.