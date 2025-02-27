Потребление электроэнергии в стране держится на уровне, который соответствует сезонным показателям. Ограничения для бытовых потребителей, в частности в столице и на Киевщине, на пятницу, 28 февраля, не планируют, пишет издание «НБН».

В то же время, как заявили в НЕК «Укрэнерго», завтра будут применяться меры ограничения мощности для бизнеса и промышленности в период с 05:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Причина – ремонт поврежденного российскими обстрелами оборудования.

Энергетическая система страны продолжает восстанавливаться после ударов со стороны РФ, поэтому украинцам необходимо экономно потреблять электроэнергию.

В случае введения отключений света, посмотреть графики жители Киева смогут в приложении «Киев Цифровой» или на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Жители области могут найти информацию об ограничениях на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра прокомментировала информацию о приближении «грязного облака» к Украине в начале марта.