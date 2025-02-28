В НЕК «Укрэнерго» сообщили, что уровень потребления электроэнергии в стране остается высоким. В пятницу, 28 февраля, по состоянию на 10:15, он был таким же, как в это время в четверг.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме после российских атак в субботу, 1 марта, будут действовать меры ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 14:00 до 20:00. Отключения света для бытовых потребителей НЭК не прогнозирует, пишет издание «НБН».

В компании напомнили, что энергетическая система восстанавливается после российских ударов ракетами и беспилотниками, поэтому необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется.

Также сегодня в НЭК заявили, что «Укрэнерго» запустило новое мобильное приложение, которое показывает ситуацию с электроснабжением в любом из регионов страны в режиме реального времени. Новый сервис доступен в Play Market и других цифровых платформах.

Напомним, о ситуации с электроснабжением киевлян информируют через приложение «Киев Цифровой», а также на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Жителям Киевщины соответствующие данные доступны на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Минсоцполитики уточнили процент мартовской индексации пенсий.