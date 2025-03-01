Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал проекта EastFruit, в течение этой недели, вследствие повышения покупательского спроса, отпускная стоимость моркови выросла до 27-34 гривен/килограмм, что, усреднено, на 10 процентов больше, чем фиксировалось 7 днями ранее.

Увеличение отпускных цен на морковь спровоцировано сразу несколькими факторами:

корнеплод активно скупается как оптовыми компаниями и розничными сетями, что способствует удорожанию;

объем предложения качественного овоща на рынке несколько ограничен, поскольку агрохозяйства приостановили продажи, ожидая дальнейшего роста стоимости.

Вопреки тому, что сейчас морковь в украинских магазинах, в среднем, в 3,6 раза дороже, чем наблюдалось в идентичный период 2024 года, участники рынка полагают — тенденция роста цен носит временный характер.

Фото — east-fruit.com

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