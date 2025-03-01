Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица», на днях пилотам комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиакомплексов «Феникс» бригады «Помста» удалось результативно «демилитаризовать» пехотное подразделения, вооружение и бронетехнику армии Путина в районе Кременной и в Серебрянском лесничестве.

Как стало известно, благодаря эффективным действиям наших «дроноводов», уничтожены:

1 танк;

1 артиллерийское орудие;

16 автотранспортных средств;

1 ретрансляторная установка связи;

«живая сила» противника.

Следует отметить, что операторы ударных БПЛА «отрабатывают» по любой вражеской цели, которая не опасается появляться зоне обнаружения, и, результаты таких успешных действий, можно рассмотреть в видеоподборке, размещенной ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ISW объясняли активизацию путинских войск в приграничье Сумщины и Курщины.