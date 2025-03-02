Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), Кремль осуществляет замену вышеописанных «марионеток» на ВОТ, стремясь добиться перераспределения рычагов власти.

Как стало известно, Москва стремится централизовать управление чиновниками оккупационных администраций, о чем свидетельствуют раскрытые планы Кремля, касающиеся кадровой зачистки тех, кто, по мнению захватчиков, является «недостаточно контролируемым», то есть нелояльным российской верхушке.

В частности, Кремль запланировал увольнение ряда высокопоставленных должностных лиц в оккупационных областных администрациях, но и проведет «зачистку» районных представительств «властей», чтобы, судя по всему, назначить на освободившиеся места россиян, тем самым избавившись от украинцев-предателей.

Ранее наш информационный портал писал о том, зачем РФ объявляла о раздаче земли «ветеранам СВО» на Запорожье.